Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

25.04.2022 11:58

Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi5 kontrol botuyla ele geçirildi.

Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

EDİRNE Edirne'nin Enez ilçesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarıyla tespit edilen 1 ton kum midyesi (akivides) KB-5 kontrol botuyla ele geçirildi. Operasyon anı radar görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Eneze Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yerli ve milli imkanlarla üretilen araçlar, deniz sınırlarında ülkenin gücünü ortaya koymaya devam ediyor. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarı ile kaçak avcılığın tespit edilmesi üzerine KB-5 kontrol botu harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 33 çuval içersinde yaklaşık 1 ton kum midyesi olarak bilinen akivides ele geçirildi. Operasyonda akivides kaçakçılığı yapan motorlu tekneye el konuldu. Ayrıca daha canlı oldukları görülen akividesler tekrar denize bırakıldı. Operasyon anı radar görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika


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