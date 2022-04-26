Edirne'de 1 ton akivides ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 1 ton akivides ele geçirildi

26.04.2022 00:57
Edirne'de 1 ton akivides ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarıyla tespit edilen 1 ton akivides, KB-5 kontrol botuyla ele geçirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarıyla tespit edilen 1 ton akivides, KB-5 kontrol botuyla ele geçirildi. Operasyon anı radar görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Eneze Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yerli ve milli imkanlarla üretilen araçlar, deniz sınırlarında ülkenin gücünü ortaya koymaya devam ediyor. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarı ile kaçak avcılığın tespit edilmesi üzerine KB-5 kontrol botu harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 33 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton kum midyesi olarak bilinen akivides ele geçirildi. Operasyonda akivides kaçakçılığı yapan motorlu tekneye el konuldu. Ayrıca daha canlı oldukları görülen akividesler tekrar denize bırakıldı.

Operasyon anı radar görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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Sahil Güvenlik, Edirne, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 1 ton akivides ele geçirildi - Son Dakika


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