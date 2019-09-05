Edirne'de 1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası yapıldı

Edirne'de, Trakya Birlik'in ana sponsorluğunda 1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası yapıldı. Turnuvaya, 9 ülkeden toplam 86 sporcu katıldı.



Edirne Mimar Sinan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, 1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası yapıldı. Turnuvaya, 9 ülkeden toplam 86 sporcu katıldı. Trakya Birlik'in ana sponsorluğunda bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın geleneksel hale getirileceği belirtilirken, turnuvaya komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Romanya, Moldova, Ukrayna, Makedonya ve Kosova gibi ülkelerden toplam 86 güreşçi katıldı.



"Güreş bizim ata sporumuzdur"



Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, "Müdürlük olarak tüm branşlara olduğu gibi güreş branşına da önem vermekteyiz. Çünkü güreş branşı bizim ata sporumuzdur. Bunun yanında hem olimpiyatlar hem dünya şampiyonalarında en çok madalya aldığımız branşlardandır. Sporda amaç sadece başarılı sporcu yetiştirmek değil, aynı zamanda ahlaklı ve iyi insan yetiştirmektir. Spor, insanın beden ve ruh sağlığını koruduğu gibi, sevgi, hoşgörü ve uzlaşı kültürüne büyük katkı sunmaktadır" dedi.



"Geçmişe saygı duyarak, geleceği inşa etmeye çalışıyoruz"



Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Uluslararası turnuvayı miniklerde ilk kez yapıyoruz. 9 ülkeden 86 minik sporcu katılıyor. Türkiye ve Edirne güreşi için çok önemli olacak. Önemli olan bu gençleri uluslararası alanda buluşturmak. Çocuklarımızın tecrübesini artırmak. Bu Edirneli çocuklarımız için çok önemli olacak. Herkes biraz ucundan katkı yaparsa daha iyi yerlere geleceğiz. İsminin Kel Aliço olması da önemli. Biz eskiyi unutmayarak, geçmişe saygı duyarak geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Katkıları olan Trakya Birlik yönetim kuruluna, Valilik, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE