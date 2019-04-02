Son Dakika Haberleri: Edirne'de 10 Bin Adet Kandil Simidi İkramı

Edirne'de 10 Bin Adet Kandil Simidi İkramı

2 saat önce

31 Mart Yerel Seçimlerinde Edirne Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Recep Gürkan, ilk kez vatandaşlarla bir araya gelerek, kandil simidi ikramında bulundu.

Edirne'de 10 Bin Adet Kandil Simidi İkramı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinde Edirne Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Recep Gürkan, ilk kez vatandaşlarla bir araya gelerek, kandil simidi ikramında bulundu.

Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Miraç Kandilinde de devam edilen Kandil Simidi dağıtımına katılan Gürkan, vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Edirneliler de, seçimi bir kez daha kazanarak; bir dönem daha belediye başkanlığı görevini yürütecek olan Recep Gürkan'ı hem tebrik etti hem de Miraç Kandilini kutladı.

Gürkan, "Miraç Kandilimizin Edirne'mize, ülkemize, bütün Müslüman Alemine ve bütün insanlığa hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Umarım bu Miraç Kandili haksızlıkların, adaletsizliklerin, kan dökmelerin son bulduğu kandil olur. Bütün hemşehrilerimin kandilini kutluyor, kandillerinin mübarek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından Miraç Kandilinde de diğer kandillerde olduğu gibi başta Saraçlar Caddesi olmak üzere şehrin farklı noktalarında vatandaşlara 10 bin adet kandil simidi dağıtıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

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