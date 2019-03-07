Edirne'de 10 Bin Kutu Kandil Simidi Dağıtıldı
1 saat önce
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram edildi.
Edirne Belediye Başkanlığı
tarafından Regaip Kandili
dolayısıyla kandil simidi ikram edildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Saraçlar Caddesi
'nde vatandaşlara Kandil Simidi ikramında bulunarak, vatandaşların kandillerini kutladı. Kandil simidi ikramlarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Gürkan, "Hayırlı kandiller olmasını temenni ediyorum. İnşallah insanların ağız tadıyla, huzurlu bir şekilde, adalet içerisinde yaşayacağı bir dünyanın temelleri atılır. Hiçbir çocuğun geceleri aç yatmayacağı, adalete olan güven duygusunun zedelenmediği, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik yönden kalkındığı, refah ve mutluluğun eşit bir şekilde yayıldığı bir Türkiye
diliyorum. Bütün Müslümanların, inananların dualarının kabul olmasını diliyorum" dedi.
Gürkan, Regaip Kandilin'nde de diğer kandillerde olduğu gibi yine 10 bin adet kandil simidini Saraçlar Caddesi başta olmak üzere, şehrin 24 mahallesine ikram ettiklerini söyledi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:48 Kaynak: İHA
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