Son Dakika Haberleri: Edirne'de 10 bin kutu kandil simidi ikram edildi
Son Dakika Güncel Edirne'de 10 bin kutu kandil simidi ikram edildi

Edirne'de 10 bin kutu kandil simidi ikram edildi

7 saat önce

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Mevlid Kandil'inde de devam edildi.

Edirne'de 10 bin kutu kandil simidi ikram edildi, System.String[]

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Mevlid Kandil'inde de devam edildi.


Edirne Belediye Meclis Üyesi Savaş Üner, Edirne Belediyesi adına Tahmis Meydanı'nda Kandil Simidi ikramında bulunarak; Edirnelilerin ve Tüm Müslüman Alemi'nin Mevlid Kandili'ni kutladı. Üner, Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diledi.


Edirne genelinde toplamda 10 bin kutu kandil simidi ikramında bulunacaklarını ifade eden Üner, "Bu gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği bir gecedir. Biz de böylesine anlamlı bir günde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın adına Edirne halkına kandil simidi ikramında bulunduk. Onların kandillerini kutladık. Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi. - EDİRNE

Edirne Belediye Başkanlığı, Kandil Dağı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
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