Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polise ekipleri, Keşan- Malkara
yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde park halinde bulunan bir tırın dorsesinde arama yaptı.
Dorse içerisinde yüklü mermer bloklar arasına gizlenmiş olan Filistin
ve Suriye
uyruklu 10 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürülüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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