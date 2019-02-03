Son Dakika Haberleri: Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polise ekipleri, Keşan- Malkara yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde park halinde bulunan bir tırın dorsesinde arama yaptı.

Dorse içerisinde yüklü mermer bloklar arasına gizlenmiş olan Filistin ve Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürülüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Malkara, Keşan, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti 18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]