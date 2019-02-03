Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti