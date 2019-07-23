Son Dakika Haberleri: Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 10 Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü N.S, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yunanistan, Jandarma, Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:57 Kaynak: AA
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