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Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

7 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de düzenlenen törenle anıldı.

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri, System.String[]

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de düzenlenen törenle anıldı.


Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Kafeteryalarda bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Tören sırasında bazı köpeklerin de saygı duruşuna eşlik ettiği görüldü.


Ardından protokol üyeleri Edirne Belediye Binası'nda bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün 21-25 Aralık 1930 tarihleri arasında kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Belediye önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. - EDİRNE

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
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