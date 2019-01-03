Son Dakika Haberleri: Edirne'de 10 Kişinin Bir Kişiyi Dövdüğü Kavga Görüntülere Yansıdı

Edirne'de 10 Kişinin Bir Kişiyi Dövdüğü Kavga Görüntülere Yansıdı

29 dakika önce

Edirne'de yılbaşı gecesi çıkan kavgada yaklaşık 10 kişi bir kişiyi hastanelik edercesine tekme, tokat ve yumruklarla dövdü.

Edirne'de 10 Kişinin Bir Kişiyi Dövdüğü Kavga Görüntülere Yansıdı, System.String[]
Edirne'de yılbaşı gecesi çıkan kavgada yaklaşık 10 kişi bir kişiyi hastanelik edercesine tekme, tokat ve yumruklarla dövdü.

Alınan bilgiye göre, B.D, aldığı alkolün etkisiyle eski kız arkadaşının ev arkadaşına mesaj attı.

Daha sonra mesaj attığı kızın erkek arkadaşıyla 1. Murat Mahallesi'nde bir işletme önünde buluşan B.D, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmede garson oldukları belirlenen yaklaşık 10 kişi B.D'yi darp etti.

Kavga anını bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde B.D'yi kovalayarak ve darp ederek yere düşüren grubun, zaman zaman tekme ve yumruklarla vurdukları görülüyor. Bir süre darp edilen B.D'yi ayağa kaldıran gruptan birkaç kişi bir süre görüşmeleri sonrası B.D'yi yeniden darp etmeye başlıyor. B.D. daha sonra kaçarak uzaklaşıyor.

Olayın ardından darp edildiğini ileri süren B.D, Edirne Emniyet Müdürlüğüne giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:03 Kaynak: AA

kavga, Edirne, 3. Sayfa
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