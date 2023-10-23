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Edirne'de 100 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 100 Kaçak Göçmen Yakalandı

Son Güncelleme: 23.10.2023 10:28

Edirne'de bir evin bahçesinde ve içerisinde toplanan 100 kaçak göçmen, bekçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Edirne'de bir evin bahçesi ve içinde toplanan 100 kaçak göçmen bekçiler tarafından fark edilip yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.

SESLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak üzerinde mahalle ve sokak bekçileri, devriyeleri sırasında sokak üzerindeki evden gelen sesler üzerine arama yaptı. Evin bahçesinde çok sayıda kişi olduğunu gören bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

100 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde evin bahçesi ve içerisinde 100 kadar kaçak göçmenin saklandığı tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100'den fazla kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEKLER

Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek. Göçmenleri Edirne'ye getiren organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Göçmen, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 100 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 100 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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