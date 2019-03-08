Son Dakika Haberleri: Edirne'de "1001 Hatim Duası" Yapıldı

Edirne'de "1001 Hatim Duası" Yapıldı

2 saat önce

Edirne'de, tarihi Dar-ül Hadis Camisi'nde "1001 Hatim Duası" yapıldı.

Edirne'de
Edirne'de, tarihi Dar-ül Hadis Camisi'nde "1001 Hatim Duası" yapıldı.


Edirne'de, Sultan 2. Murat tarafından başlatılan ve her yıl üç ayların ilk cuma günü yapılan hatim duası geleneği için Batı Trakya'dan, çevre illerden ve Edirne'den çok sayıda vatandaş Dar-ül Hadis Camisi'ne geldi.


Dar'ül Hadis Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, okunan yüzlerce hatmin duasını coşku ve huzurla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sultan 2. Murat Han'ın hatırası olan geleneği yaptırdığı camide yaşattıklarını belirten Eroğlu, "Tarihte atalarımızın yaptığı gibi devletimizin ve milletimizin bekası için dualar ediyoruz. Rahmet ayları olan 3 ayların gelişini tarihten günümüze miras bir gelenekle karşılıyoruz." dedi.

Osmanlı'ya yüzyıla yakın başkentlik yapmış Edirne'de, "1001 Hatim Duası" geleneğinin 4 asırdır devam ettirildiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sultan 2. Murat Han'ın başlattığı bu güzel gelenek için Türkiye ve Balkanlar'da inananlar tarafından okunan yaklaşık 2 bin hatmin duasını yapıyoruz. '1001 Hatim Duası' geleneği Dar'ül Hadis Camisi'ne Sultan Murat Han'dan kalan bir hatıra. Biz 19 sene önce bu geleneği, yüz yıllık bir aradan sonra başlattık ve güzel bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin birliği ve dirliği için, Müslüman aleminin huzuru için dualar ediyoruz. Allah dualarımızı kabul eylesin. Farklı yerlerden gelerek ellerini semaya açıp dua eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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