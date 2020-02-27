Edirne'de 106 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ile 4. ve 54. Mekanize Piyade Tugay komutanlıklarına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.



Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, Afganistan, Fas, Somali, İran ve Filistin uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.