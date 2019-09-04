Son Dakika Haberleri: Edirne'de 1083 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 1083 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1083 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 1083 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1083 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır, Fas, Cezayir, Afganistan, İran, Sri Lanka, Ürdün, Tunus ve Somali uyruklu 1083 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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