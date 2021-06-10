Edirne'de 11 bin 692 esnafa 43 milyon 376 bin 862 lira gelir kaybı ve kira desteği verildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığınca Edirne'de 11 bin 692 esnafa 43 milyon 376 bin 862 lira hibe desteği verildi.

Edirne Ticaret Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen ticaret erbabının mali kayıplarını telafi etmek amacıyla, 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3929 sayılı "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" doğrultusunda esnafa gelir kaybı desteği ve kira desteği sağlandı.

Edirne'de 10 bin 423 esnafa 41 milyon 451 bin lira gelir kaybı desteği, 1269 esnafa da 1 milyon 925 bin 862 lira kira desteği olmak üzere toplam 11 bin 692 esnafa 43 milyon 376 bin 862 lira hibe desteği verildi.

Karar çerçevesinde 3 ay olarak belirlenmiş olan ödeme süreleri 4 ay olarak değiştirilerek ticaret erbabına ilave birer taksit ödenebilmesi imkanı getirildi.