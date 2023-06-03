Edirne'de 11 yaşındaki çocuk tüfekle oyun oynarken 16 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü

Hamit Gündoğdu:

Silahı ortada günlük kullanılan ev eşyası gibi ortada bırakırilirsa başka bir durum yok ise bu tip kaza!? cinayetlerine sebep olur. Acaba silah ateş edecek konumdamiydi ve bu kaza meydana geldi? Yada??? boşver..gerisini emniyet araştırır bulur.