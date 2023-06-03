Edirne'de 11 yaşındaki çocuk tüfekle oyun oynarken 16 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü - Son Dakika
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Edirne'de 11 yaşındaki çocuk tüfekle oyun oynarken 16 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü

03.06.2023 10:43

Edirne'de 11 yaşındaki çocuk anneannesinin evinde tüfek ile oyun oynarken fotoğraf çekilmek istediği sırada 16 yaşındaki kuzenini vurularak öldürdü. Olay sonrası kaçan çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de 11 yaşındaki Y. D., anneannesinin evinde elindeki tüfekle fotoğraf çekilmek isterken ellindeki silahın ateş etmesi sonucu 16 yaşındaki genç kuzeni Naz Gürateş'i vurarak öldürdü. Silah seslerinin gelmesi ile çevredekilerin yardımıyla Özel bir hastaneye kaldırılan Naz Gürateş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11 yaşındaki çocuk, fotoğraf çekilmek isterken tüfekle 16 yaşındaki kuzenin vurarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası olay yerinden kaçan Y. D. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Naz Gürateş'in cenazesinin otopsisi yapılama üzere Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Silahı ortada günlük kullanılan ev eşyası gibi ortada bırakırilirsa başka bir durum yok ise bu tip kaza!? cinayetlerine sebep olur. Acaba silah ateş edecek konumdamiydi ve bu kaza meydana geldi? Yada??? boşver..gerisini emniyet araştırır bulur. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 11 yaşındaki çocuk tüfekle oyun oynarken 16 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 11 yaşındaki çocuk tüfekle oyun oynarken 16 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü - Son Dakika
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