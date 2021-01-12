Edirne'de 110 litre kaçak içki - Son Dakika

Edirne'de 110 litre kaçak içki
12.01.2021 00:57
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 110 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 110 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Lalapaşa İlçesinde 07 Ocak 2021 tarihinde şüpheli bir şahsın evinde, işyerinde, çiftliğinde ve aracında adli makamlarca gerekli izin alınmasına müteakip yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen 110 Litre içki (Votka- Viski) ele geçirildi.
Olay ile ilgili şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE
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