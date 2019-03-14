Son Dakika Haberleri: Edirne'de 117 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 117 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 117 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın köyünde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
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