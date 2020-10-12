Edirne'de 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
12.10.2020 12:24
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 12 adet 9 mm çapında tabanca, şarjör ve 85 adet mermi ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 12 adet 9 mm çapında tabanca, şarjör ve 85 adet mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edirne ili Uzunköprü ilçesinde "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçuna konu olan 12 adet 9 mm çapında tabanca, bu tabancalara ait 12 adet şarjör ve 85 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE
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