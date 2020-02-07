Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Keşan- Malkara yolunda yaptığı kontrolde, R.P. idaresindeki minibüste 10 Bangladeş ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Bu kişilerin kaçak geçişi için organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü R.P. ile araçtaki M.İ. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ile 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.P. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu
Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:44:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]