Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Keşan- Malkara yolunda yaptığı kontrolde, R.P. idaresindeki minibüste 10 Bangladeş ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Bu kişilerin kaçak geçişi için organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü R.P. ile araçtaki M.İ. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ile 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.P. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.