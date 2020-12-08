Edirne'de 12 kaçak cep telefonu ve 650 telefon ekranı ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de, gümrük kaçağı 12 cep telefonu ve 650 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdikleri kontrollerde bir otobüste arama yaptı.

Aramada, şüpheliler M.K ve A.K'ye ait değişik modellerde 12 cep telefonu, 650 cep telefonu ekranı ve bir otomobil şanzımanı ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.