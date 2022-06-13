Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

13.06.2022 15:18
Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları O.B'nin UYAP sorgulamasında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğunu ve "evden hırsızlık" olayının şüphelisi olarak arandığını belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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