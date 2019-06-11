Edirne'de 123 düzensiz göçmen yakalandı
8 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:26 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, 123 Pakistan
, Cezayir
, Irak
, Suriye
, Afganistan
, Filistin
ve Bangladeş
uyruklu kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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