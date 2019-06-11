Son Dakika Haberleri: Edirne'de 123 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de 123 düzensiz göçmen yakalandı

8 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 123 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, 123 Pakistan, Cezayir, Irak, Suriye, Afganistan, Filistin ve Bangladeş uyruklu kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:26 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:27:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 123 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]