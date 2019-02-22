Son Dakika Haberleri: Edirne'de 126 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 126 Düzensiz Göçmen Yakalandı

20 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 126 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


İpsala, Enez ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran, Tunus, Yemen ve Pakistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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