Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 126 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Şüpheli E.D'ye ait araçta yapılan aramada, 126 şişe değişik marka ve cinslerde kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 126 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika