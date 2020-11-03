Edirne'de 126 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli E.D'ye ait araçta yapılan aramada, 126 şişe değişik marka ve cinslerde kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Edirne 'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 126 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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