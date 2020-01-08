Edirne'de 13 cins köpek yavrusu ve 9 sultan papağanı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 13 cins köpek yavrusu ve 9 sultan papağanı ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 13 cins köpek yavrusu ve 9 sultan papağanı ele geçirildi

6 saat önce

Edirne'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 13 adet değişik cinslerde köpek yavrusu ve 9 adet sultan papağını ele geçirildi.

Edirne'de 13 cins köpek yavrusu ve 9 sultan papağanı ele geçirildi, System.String[]

Edirne'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 13 adet değişik cinslerde köpek yavrusu ve 9 adet sultan papağını ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı hayvan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. KOM ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, C.N. isimli şüphelinin Karaağaç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Söz konusu adreste yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 13 adet değişik cinslerde köpek yavrusu ve 9 adet sultan papağını ele geçirildi. Polis ekipleri, C.N. hakkında '5607 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan işlem yaptı. Söz konusu hayvanlara ise yediemine teslim edildi. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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