Son Dakika Haberleri: Edirne'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Köşen ve Kemalköy köylerinde yapılan denetimlerde, Türkmenistan, Cezayir, Irak, Suriye, Mısır, Fas, Pakistan ve Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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