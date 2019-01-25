Edirne'de 131 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Köşen ve Kemalköy
köylerinde yapılan denetimlerde, Türkmenistan
, Cezayir
, Irak
, Suriye
, Mısır
, Fas
, Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53 Kaynak: AA
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