Edirne'de 133 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 133 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 133 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 133 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Uzunköprü, Havsa ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Bangladeş, Afganistan, Irak, İran, Mısır, Pakistan ve Fas uyruklu 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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