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Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

22.12.2021 09:31
Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

Edirne'de yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir-2" operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 4 ayrı adreste arama yapıldı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, konu hakkında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi
Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi
Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

KOM Daire Başkanlığı, Edirne, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 133 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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