Edirne'de 1330 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1330 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:15 Kaynak: AA
'de, bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1330 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.
Bir haftada Havsa
, Lalapaşa
, Meriç
, İpsala
, Keşan
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Filistin
, Afganistan
, Fas
, Hindistan
, Mısır, Çin, Libya
, İran
, Irak
, Bangladeş
ve Suriye
uyruklu 1330 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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