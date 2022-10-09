EDİRNE'DE 139 AFGAN VE IRAKLI GÖÇMEN, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Irak uyruklu göçmen 139, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a götürüldü. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü, yılbaşından bu yana 3 bin 500 göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.

Edirne'de hafta içi farklı tarihlerde yakalanan, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 139 göçmen, işlemleri sonrası ülkelerine gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden otobüslere bindirilerek sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 139 göçmen, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamda, Edirne'de yılbaşından bu yana 3 bin 500 göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.