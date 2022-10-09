EDİRNE'DE 139 AFGAN VE IRAKLI GÖÇMEN, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

EDİRNE'DE 139 AFGAN VE IRAKLI GÖÇMEN, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

09.10.2022 11:11

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Irak uyruklu göçmen 139, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a götürüldü.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Irak uyruklu göçmen 139, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a götürüldü. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü, yılbaşından bu yana 3 bin 500 göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.

Edirne'de hafta içi farklı tarihlerde yakalanan, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 139 göçmen, işlemleri sonrası ülkelerine gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden otobüslere bindirilerek sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 139 göçmen, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamda, Edirne'de yılbaşından bu yana 3 bin 500 göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! CHP Gençlik Kolları 'Sansür Yasası'nı İstanbul'da Protesto Etti CHP Gençlik Kolları 'Sansür Yasası'nı İstanbul'da Protesto Etti İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU
Kaynak: DHA

Afganistan, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE 139 AFGAN VE IRAKLI GÖÇMEN, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 18:00:03. #1.11#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE 139 AFGAN VE IRAKLI GÖÇMEN, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement