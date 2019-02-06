Son Dakika Haberleri: Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Varoş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Filistin, Mısır, Afganistan, İsrail ve Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili S.C. ve M.Ç. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:31 Kaynak: AA

Edirne, Havsa, Güncel
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