Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Havsa
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Havsa Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Varoş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Filistin
, Mısır
, Afganistan
, İsrail
ve Suriye
uyruklu 14 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili S.C. ve M.Ç. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:31 Kaynak: AA
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