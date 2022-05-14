Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

14.05.2022 11:44
Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, törenin ardından yaptığı açıklamada, eczacıların sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Eczanelerin pandemi sürecinde sağlık hizmet sunumu çerçevelerini yeniden yapılandırdıklarını aktaran Kılıçgil, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yaşananlar, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatırasını saygıyla anıyoruz. Bilimsel eczacılığın 183'üncü yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyoruz."

Törene Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, akademisyenler, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve eczacılar katıldı.

YORUMLAR
500
Edirne'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı Edirne'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı Ziraat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Yanılmaz: 'Devlet Yetkilileri Üretimi Desteklemekten Ziyade Üretimi Köstekleme Peşinde' Ziraat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Yanılmaz: 'Devlet Yetkilileri Üretimi Desteklemekten Ziyade Üretimi Köstekleme Peşinde'

Atatürk Anıtı, Edirne, Tören, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement