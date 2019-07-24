Son Dakika Haberleri: Edirne'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

51 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 140 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 140 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 140 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 140 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:54 Kaynak: AA
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