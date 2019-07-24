Edirne'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 140 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:54 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 140 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Enez
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan
, Fas
, Pakistan
, Irak
, Suriye
, Filistin
ve Cezayir
uyruklu 140 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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