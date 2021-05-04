Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak - Son Dakika

Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak

04.05.2021 12:36
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak, System.String[]

6 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki 'Kakava Şenlikleri'nin ateşi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de sembolik olarak yakılacak.

6 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki 'Kakava Şenlikleri'nin ateşi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de sembolik olarak yakılacak.

Kentte her yıl 5- 6 Mayıs'ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kakava Şenlikleri', koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle bu yıl da sembolik olarak kutlanacak. Sarayiçi bölgesindeki etkinlikte 'Kakava ateşi', geçen sene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak yakılmıştı. Bu yıl da 17 günlük tam kapanma dönemine gelen şenlikler, yine sembolik olarak kutlanacak.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Sarayiçi'nde Vali Ekrem Canalp ve çeribaşı Fikri Ocak ile 1400 yıllık gelenek olan 'Kakava ateşi'ni sembolik olarak yakacaklarını söyledi.Kentte yaşayan Roman vatandaşlar da evlerinin önünde kutlama yapacak.


Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak

Ekrem Canalp, Fikri Ocak, Edirne, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak - Son Dakika


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