Edirne'de 141 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 141 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 141 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 141 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 141 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Dominik Cumhuriyeti, Romanya, Nepal, Sri Lanka, Mısır, Libya ve Afganistan uyruklu 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya'nın Ceara eyaletinde polis greve gidince, 5 günde 147 cinayet işlendi
Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:57:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 141 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]