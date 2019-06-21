Son Dakika Haberleri: Edirne'de 142 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 142 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 142 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 142 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Fas, Tunus, Libya, Cezayir, Afganistan ve Mısır uyruklu 142 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:26 Kaynak: AA
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