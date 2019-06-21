Edirne'de 142 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 142 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:26 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 142 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Enez
, Meriç
, İpsala
ve Uzunköprü
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan
, Fas
, Tunus
, Libya
, Cezayir
, Afganistan
ve Mısır
uyruklu 142 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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