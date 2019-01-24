Edirne'de 149 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.



İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Köşençiftliği ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Suriye, Türkmenistan, Libya, Cezayir, Pakistan, Tunus, Irak, Cezayir, Fas, İran, Afganistan, Nepal ve Eritre 149 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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