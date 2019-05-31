Edirne'de 15 bin adet kandil simidi dağıtıldı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle Edirne Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle Edirne Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tahmis Meydanı'nda vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunarak, vatandaşların tek tek Kadir Gecesi'ni kutladı. Bugünün hem cuma hem de Kadir Gecesi olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Başta Edirneli hemşehrilerimiz olmak üzere bütün Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun. İnşallah Kadir Gecesi tüm dünyada barışın, huzurun egemen olduğu bir güne vesile olur. Bu vesile ile Edirneli hemşehrilerime sağlıklar, sıhhatler diliyorum. Ramazan Bayramımız yaklaştı. Haziran'ın 4'ünde Ramazan Bayramı'nı hep beraber kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımın, bütün milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum, hepsine sağlıklar, mutluluklar ve esenlikler diliyorum" dedi.



Gürkan, Kadir Gecesi nedeniyle 15 bin adet kandil simidini Tahmis Meydanı başta olmak üzere şehrin 24 mahallesine ikram ettiklerini söyledi. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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