Edirne'de 15 bin TL'lik kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 15 bin TL'lik kaçak cep telefonu ele geçirildi
15.12.2020 15:07
Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet kaçak cep telefonu ve telefonların şarj adaptörü ile kabloluları ele geçirildi.
Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet kaçak cep telefonu ve telefonların şarj adaptörü ile kabloluları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 14 Aralık 2020 tarihinde Romanya Ülkesinden hareket ederek İstanbul İline gidecek olan yolcu otobüsü TEM Gişeleri Havsa istikametinde durduruldu.
Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı gereğince aranmasının ardından yurda kaçak yollarla sokulan ve gümrük İşlemine tabi tutulmaksızın getirilen, piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet kaçak cep telefonu, bu telefonlara ait 8 adet şarj adaptörü ile 4 adet adaptör kablosu ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE
Son Dakika ABD yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Türkiye yaptırımlara nasıl karşılık verecek? İşte yanıtı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Kadın müşterilerini korumak isterken katil olan şahsın avukatından Kadir Şeker'li savunma: 20 kat daha masumdur Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin