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Edirne'de 15 dönümlük lavanta bahçesi binlerce kişiyi ağırladı - Son Dakika

Edirne'de 15 dönümlük lavanta bahçesi binlerce kişiyi ağırladı

15.06.2021 20:25
Edirne'de 15 dönümlük lavanta bahçesi binlerce kişiyi ağırladı, System.String[]

Edirne'de düzenlenen 4. Lavanta Tarla Günleri etkinliği, katılımcıların lavanta tarlasında müzik eşliğinde ettiği dansla sona erdi.

Edirne'de düzenlenen 4. Lavanta Tarla Günleri etkinliği, katılımcıların lavanta tarlasında müzik eşliğinde ettiği dansla sona erdi.

Edirne Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde 11 Haziran'da başlayan etkinliklerin son günü, renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah sporuyla başlayan etkinlikte vatandaşlar, fotoğraf atölyelerinde fotoğraf çektirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, "Duyulara hitap eden tıp" adlı söyleşi düzenledi.

Roman grupların konserinin yanı sıra Edirne Valiliği Akademi Rumeli Derneği halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Edirneli şekerlemeciden "lavantalı badem ezmesi"

Edirne esnafı, 4. Lavanta Tarla Günleri etkinliklerinde ziyaretçilere 9/8'lik ritimler eşliğinde lavantalı badem ezmesi dağıttı. Lavantalı ezmeyi tatmak isteyen ziyaretçiler, kente Osmanlı mirası lezzete, yoğun ilgi gösterdi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ve Edirneli şekerlemeci Arif Meriç ziyaretçilere bir kazan lavantalı badem ezmesi dağıttı.

"Normalleşmeye adım attığımız dönemin ilk büyük organizasyonu"

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, etkinliğin beklenenin üzerinde ziyaretçi çektiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli festivalleri arasına giren ve tur operatörlerinin programlarına aldığı etkinliğin seneye daha da kapsamlı olacağını belirten Soytürk, "15 dönümlük bu mor mis kokulu alan tedbirler sonrası normalleşmeye adım attığımız dönemin ilk büyük organizasyonu. İnsanımız çok mutlu oldu. 4 günde 40 bin kişi ziyaret etti. Seneye daha kapsamlı bir organizasyon için bu ilgi bizi yüreklendirdi." dedi.

Katılımcılardan Yücel Onuker de salgın nedeniyle özellikle yaşlı insanların evlerde çok sıkıldığını Lavanta Günleri'nin "ilaç gibi" geldiğini söyledi.

Gözde Ersin ise çocukların da etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

Finalde vatandaşlar bandonun konserine danslarıyla eşlik etti

Etkinliğin final bölümünde Edirne Belediye Bandosu sahne aldı.

Lavanta tarlası içerisinde konser veren bando, Trakya ve Rumeli yöresinin hareketli ezgilerini seslendirdi.

Tarla kenarında bandoya eşlik eden vatandaşlar bandonun davetiyle tarlaya girdi.

Burada onlarca kişi hareketli müziklere eşlik ederek coşkuyla etkinliği noktaladı.

Lavanta, Edirne, Turizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 15 dönümlük lavanta bahçesi binlerce kişiyi ağırladı - Son Dakika


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