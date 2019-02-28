Son Dakika Haberleri: Edirne'de 15 Mülteci Yakalandı, 1 İnsan Taciri Tutuklandı

Edirne'de 15 Mülteci Yakalandı, 1 İnsan Taciri Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 kaçak göçmen yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

Edirne'de 15 Mülteci Yakalandı, 1 İnsan Taciri Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 kaçak göçmen yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

Keşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele" kapsamında yapılan uygulamada, Malkara-Keşan karayolu üzerinde durdurulan sürücülüğünü Y.S. isimli şahsın yaptığı ticari araçta 6 Suriye, 7 Irak, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç sürücüsü Y.S. ile göçmenleri taşıyan araca öncülük yaptığı değerlendirilen otomobildeki N.F. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 adet bot ve aparatları ele geçirildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, Y.S, N.F. ve M.K. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.F. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest kaldı, Y.S. ise tutuklandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Keşan, Edirne, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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