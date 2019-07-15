Son Dakika Haberleri: Edirne'de "15 Temmuz Milli Birlik Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de "15 Temmuz Milli Birlik Günü" etkinliği

4 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi.

Edirne'de
Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi.

Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Özlem Becan ve Topçu Albay Hüseyin Su kortej yürüyüşü eşliğinde Adalet Meydanı'na geldi. Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, yaptığı konuşmada, "Demokratik laik sosyal bir hukuk devleti olduğumuz açıkça beyan edilmiştir. Yine anayasamızın 90. maddesinde milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda faklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar da milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Ne yazık ki bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 da cumhuriyetimize demokrasimize kastetmek isteyen bir cinayet şebekesi 250 vatandaşımızı şehit etmiş 2 binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir" dedi.

Etkinlik daha sonra camiler de sela okunması ve vatandaşların saygı nöbeti tutması ile sona erdi. - EDİRNE
Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de "15 Temmuz Milli Birlik Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]