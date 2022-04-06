Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi - Son Dakika
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Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi

06.04.2022 17:04

Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı.

Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi

EDİRNE - Edirne'de kent merkezinin hemen yanı başında bir asfalt firmasına ait şantiyede fuel oil kazanının patlaması sonucu 1500 ton ham petrolün tarım arazilerine yayılması drone ile havadan görüntülendi.

Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu istikametinde Hasanağa Köyü mevkiindeki asfalt şantiyesinin fuel oil kazanın patlaması sonucu kazandan akan asfalt yapımında kullanılan yaklaşık 1500 ton kimyasal attık tarım arazilerine yayıldı. Tonlarca ham madde ziftin tarım arazilerine yayılma anları drone ile havadan görüntülendi. Çevreye yayılan sıvı zift maddesi yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılırken, haber verilmesi üzerine jandarma ve Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek önlem alma çalışmaları devam ediyor.

"İçme suyuna 200 metre uzaklıkta"

Yüzyıl sonrasına kadar devam edecek büyük bir çevre kirliliğinin yaşandığını ifade eden Süleyman Kaya, kendisinin yakın alanda tarım arazilerinin olduğunu belirterek, "Buranın satışında belediye başkanı yardımcısı Hüsnü bey gelmişti. Kendisine burada ciddi anlamda tarım arazilerinin olduğunu aynı zamanda hemen 200 metre ilerde karşısında Edirne'nin içme suyunun gitti bir yer olduğunu söylemiştim. Burada ki petrol buharlaşarak içinde ki kanserojen maddelerden içme suyuna zarar vereceğini de söyledim. Tüm bunları birçok kuruma yazılı bir şekilde de beyan ettim hatta belediye başkanının bile bilgisi var bu konuda. Hiçbir kurum ve işletme hiçbir şey yapmadı. Verilen yanlış kararlar üzerinde satıştan hemen bir gün sonra inşat işlerine başlandı. İşlemler nasıl bu kadar hızlı yapıldığının müfettişler tarafından da araştırılmasını istiyorum. Petrol yanıcı bir madde ayrıca içindeki diğer maddelerden dolayı bu 100 yıl sonra bile devam edebilir ve burası tarım arazisi olduğundan ciddi bir tehlike oluşuyor. Petrolün burada işletilmesi ciddi bir sıkıntı oluşturuyor ve bu sıkıntının uzun süreli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi
Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi
Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi - Son Dakika
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