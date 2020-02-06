Edirne'de 154 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 154 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 154 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 154 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 154 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 154 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Cezayir, Afganistan, Suriye, Pakistan ve Fas uyruklu 154 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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