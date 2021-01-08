Edirne'de 156 bin TL'lik kaçak parfüm ve oto kokusu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 156 bin TL'lik kaçak parfüm ve oto kokusu ele geçirildi

08.01.2021 00:57
Edirne'de 156 bin TL'lik kaçak parfüm ve oto kokusu ele geçirildi, System.String[]

Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir araç içerisinde piyasa değeri 156 bin TL olan bin 147 adet kaçak parfüm ve 3 bin 200 adet oto kokusu ele geçirildi.

Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir araç içerisinde piyasa değeri 156 bin TL olan bin 147 adet kaçak parfüm ve 3 bin 200 adet oto kokusu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 6 Ocak 2021 tarihinde TEM Gişeleri yol arama ve kontrol noktasında icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti esnasında İstanbul ilinden Romanya ülkesine gitmekte olan şüpheli bir araç tespit edildi.

Yapılan arama neticesinde; fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülecek olan çeşitli cins ve markalarda kaçak parfüm ve oto kokusu olduğu tespit edildi.

Şüpheli araçta toplam bin 147 adet kaçak parfüm ve 3 bin 200 adet oto kokusu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 156 bin TL olduğu, olay şüphelisi hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 156 bin TL'lik kaçak parfüm ve oto kokusu ele geçirildi - Son Dakika


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