Edirne'de 159 düzensiz göçmen yakalandı
2 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 159 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:31 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 159 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Havsa
, Uzunköprü
, Meriç
ilçeleri ile sınır köylerinde dört gün boyunca yapılan denetimlerde Tunus
, Somali
, Bangladeş
, Pakistan
, Cezayir
, Afganistan
, Irak
, Libya
, Fas
, Filistin
, Suriye
ve İran
uyruklu 159 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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