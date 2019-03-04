Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Keşan'a gelen M.A.T'nin kullandığı panelvanı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü M.A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:58 Kaynak: AA
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