Son Dakika Haberleri: Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

4 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik botu, Boztepe Burnu açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.


Durdurulan botta Afganistan uyruklu 7'si çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Boztepe, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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