Edirne'de 167 Düzensiz Göçmen Yakalandı
42 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 167 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 167 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Lalapaşa
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Sarayakpınar ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Irak
, Afganistan
, Pakistan
, Myanmar
, Cezayir
, Libya
ve İran
uyruklu 167 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:15 Kaynak: AA
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