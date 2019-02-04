Son Dakika Haberleri: Edirne'de 167 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 167 Düzensiz Göçmen Yakalandı

42 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 167 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 167 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 167 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Sarayakpınar ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan, Myanmar, Cezayir, Libya ve İran uyruklu 167 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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